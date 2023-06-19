انت الان تتابع خبر ربه منزل مصرية تخطف جمهور سما المصري بوصله رقص بلدي وتظهر عضو حساس من جسمها امام الكاميرا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر منصات اليوتيوب من اهم المنصات التي تعطي ارباح وشهره كثيره وما فعلته هذه المراهقه جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول قامت مراهقه تبلغ من العمر 20 عام لخلع ملابسها بالكامل داخل غرفه النوم وقام في تصوير نفسها خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك تسجيل هذا الفيديو الاكثر من ساعه قام بنشره عبر منصه سناب شات وذلك لتحقيق الشهره والربح شاهد الفيديو كامل..

تصدرت مراهقه تريند تويتر لساعات ماضية وذلك بعد قيامها بنشر فيديو لها عبر صفحتها الرسميه على منصه سناب شات وهي تقوم بخلع ملابسها بالكامل وعرض مفاتن جسمها امام الكاميرا وامام الجميع ولذلك بسبب الحصول على عدد كثير من الشهره والمتابعين.

نال هذا الفيديو انتقاد الكثير من المتابعين لهذه المراهقه وحصل هذا الفيديو على عدد كثير من المشاهدات داخل الوطن العربي.