هو التمثيل كدا.. هجم كالوحش بسب سقوط فستانها سوف سست سستة

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رياض - احمد صلاح - ونشرت إلهام شاهين فيديوهات من لقاءات تلفزيونية سابقة، تتحدث فيها عن علاقتها بالفنانة هالة صدقي، معلقة: «حبيبتي وأختي وأصدق صديقة وعشرة عمري الحلوة.. صاحبتي الجدعة الجميلة هالة صدقة.. عقبال 100 سنة صحة ونجاح وفرح وراحة بال.. ربنا يسعدك ويخلينا لبعض يا صاحبتىي».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت هالة صدقي خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل «جعفر العمدة»، أمام محمد رمضان، حيث جسدت دور «صفصف» والدة جعفر العمدة، وضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفني، أبرزهم زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

ونشرت إلهام شاهين فيديوهات من لقاءات تلفزيونية سابقة، تتحدث فيها عن علاقتها بالفنانة هالة صدقي، معلقة: «حبيبتي وأختي وأصدق صديقة وعشرة عمري الحلوة.. صاحبتي الجدعة الجميلة هالة صدقة.. عقبال 100 سنة صحة ونجاح وفرح وراحة بال.. ربنا يسعدك ويخلينا لبعض يا صاحبتىي».