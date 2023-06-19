عدت شمس الكويتية.. اتفرج اول تسريب المومسات بطولة الفاضلة الهام شاهينفي مشهد من فيلم الإنس والجن بمشاركة يسرا ومحمود حميدة عندما تحول المشهد الي واقع!!

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رياض - احمد صلاح - هنأت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صديقتها الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها.

ونشرت إلهام شاهين فيديوهات من لقاءات تلفزيونية سابقة، تتحدث فيها عن علاقتها بالفنانة هالة صدقي، معلقة: «حبيبتي وأختي وأصدق صديقة وعشرة عمري الحلوة.. صاحبتي الجدعة الجميلة هالة صدقة.. عقبال 100 سنة صحة ونجاح وفرح وراحة بال.. ربنا يسعدك ويخلينا لبعض يا صاحبتىي».

وشاركت هالة صدقي خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل «جعفر العمدة»، أمام محمد رمضان، حيث جسدت دور «صفصف» والدة جعفر العمدة، وضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفني، أبرزهم زينة،

ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.