انت الان تتابع خبر اجدع من سما المصري.. بدون خجل ربة منزل خليجيه فاتنه الجمال تتحدي اشهر راقصة في مصر بهزة وسطها العارم هزت الشباب في غرفة نومها بالاسود المكشوف ..ومتابع كسحت أنجي خوري وفيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبره عن الفنانه المصريه سما المصري التي تحدثها فتاه من داخل منزلها وهي تقوم بواسطه رقص طويل الغايات جمالها الرائع والقوي للغايه على مواقع التواصل الاجتماعي وتعد الفنانه سما المصري من اشهر الفنانات في مصر والابتداء مما تثير الجدل بسبب اطلالاتها

ونقدم لكم في هذه المقاله فيديو لفتاه تقوم بواسطه رقص رائعه تتحدث بها اشهر راقصات في مصر والوطن العربي حيث قدمت في هذا الفيديو وسط رقص على اغنيه بنت الجيران الاغنيه الشهيره للغايه في السنوات الماضيه

كثير وتقوم الكثير من الراقصات بالتربح من الرقص سواء في الحفلات او في الفيديوهات التي تكون من داخل منزلهم ورقم الانتقادات الكبيره التي يجدونها

قامت الفنانة سما المصري، بنشر صور جديدة لها علي صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وكتبت سما معلقة على الصورة: “خسيتي ياسوسو”.