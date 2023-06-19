ادلع يا مدلع.. بدون ذرة خجل فتاتان سعوديتان فاتنة الجمال أظهرت جمالها تتحدي اشهر راقصة بوصله ررقص ركنت فيفي عبده و جوهرة علي الرف بهزة .. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر مهم للغايه عن الراقصه عن فتاه تقوم بواسطه رقص قويه للغايه من داخل الفصل اظهرت في هذه الرقصه القويه للغايه

وعن فكرة قبولها أن تصبح ابنتها في حال أنجبت فتاة راقصة أوضحت صافيناز أنها ترفض أن تدخل ابنتها هذا المجال.

وقالت خلال لقائها في برنامج “تابوو” مع الإعلامي نزار الفارس الذي يعرض عبر قناة دجلة الفضائية: “المهنة متعبة جدا في كل حاجة، والشو بيزنس صعب جدا كل لحظة تستنى حد يضربك بسكينه في ضهرك لازم تكون شخصية قوية فوق الخيال، مش بتعيش براحتك محدش هيسيبك تعيش براحتك لازم كل يوم وأنت عايش بتفكر هيحصل إيه”.

وتابعت: “طول الوقت الناس بتشوف صورنا فرحانين، وأنا بالنسبة ليا مش بس برقص انا كوميديانة بضحك الناس ولازم أظهر مبسوطة”.

وتذكرت صـافيناز خلال اللقاء فترة قدومها إلى القاهرة وبداية عملها كراقصة وقالت: جئت إلى القاهرة عام 2011، لكن قبلها كنت أعيش في شرم الشيخ لمدة 4 سنوات مع زوجي كان أردني الجنسية”.

وتابعت: كان لي أصدقاء واحد منهم صديق زوجي كان لديه ملهى ليلي في القاهرة، وعندما قررت أن أذهب إلى القاهرة للعمل كراقصة اتصلت به وساعدني.

يشار إلى أن آخر أعمال صافيناز مشاركتها في فيلم “أنت حبيبي وبس”.

فيلم “أنت حبيبي وبس” بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي.