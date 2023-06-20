انت الان تتابع خبر بفيديو كسحت سما المصري .. القشطة صافيناز نزله رقص عشره بلدي ببدلة رقص تشعل حماس الشباب والان مع التفاصيل.



رياض - احمد صلاح -نشرت الفنانه الاستعراضيه صافيناز عده صور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وظهرت فيها باطلاله جريئه للغايه حيث ظهرت وهي ترتدي البكيني ابو حماله.

والتي جاءت من اطلالاتها في اجازتها الصيفيه في شرم الشيخ حيث نالت هذه اطلاله الاعجاب الكثيرين من المتابعين لها ومحبين الراقصه التي هزت مصر منذ مجيئها الى العاصمه القاهره.

وجائت بوصلة رقص جريئه جدا بفستان اسود ضيق للغاية ومكشوف جزاء من صدرها وبدأت ترقص وتتمايل بطريقه مثيره.

مما انهالت عليها التعليقات بصوره كبيره جدا حيث وصفها المتابعين بانها الراقصه الاولى في مصر التي استطاعت ان تجذب عدد كبير جدا من المتابعين على صفحتها على انستغرام.

وليست المره الاولى التي تنشر فيها صافيناز هذه المقاطع الجريئه منها للغايه حيث نشرت عده مقاطع وهي تقوم بالرقص الشرقي بطريقه في غايه الجمال وتستخدم جميع جسدها وصدرها العاري تماما وتستخدم مؤخرتها في جذب المتابعين نحوها.