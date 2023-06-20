مني فاروق تخطف جمهور سما المصري بوصلة رقص بقميص النوم مع المخرج خالد يوسف داخل غرفه النوم

فنون - ياسمين التهامي - اشعلت الفنانه منى فاروق وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد تصدرها ترند تويتر لساعات وذلك بعد تصوير فيديو من العرض لها داخل احد الشواطئ الشهيره بشرم الشيخ وظهرت الفنانه منى فاروق وهي ترتدي البكيني الاحمر الشفاف الذي اظهر اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا ويجعل الجميع في حاله كبيره من الذهول الصدمة تابع التفاصيل.

تصدرت الفنانه منى فاروق وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسريب فيديو لها على جميع المنصات وهي تقوم بوصله رقص في نهايه العطله الصيفيه وظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في حركه كبيره من الجدل الواسع داخل الوسط الفني.

حصد فيديو كبير على عدد كثير من المشاهدات والمتابعين عبر منصه تيك توك بعد قيام منى فاروق بنشر فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص غير موفقه لها.