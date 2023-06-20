انت الان تتابع خبر كيوم ولدتها أمها.. سقوط ملابس المومس الفاضلة صافيناز …دون ان تشعر وظهور مناطق حساسة من جسمها بفيديو تحدي بها صافيناز وسما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو كانت قد حذفته الراقصة الاستعراضية صافيناز من على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وجاءت تلك الخطوة بعدما نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو لها من على شاطئ البحر إلا أنها سرعان ما حذفته بسبب ظهور إزاء حساسة من جسدها

وحذفت صافيناز الفيديو الذي صورته عبر خاصية «اللايف» بعد لحظات من نشره، أظهر أجزاء حساسة من جسدها، خلال تواجدها في شرم الشيخ.