انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها .. بالبكيني ابو فتلهفتاه سعوديه تفعل المستحيل و تثير غضب الجميع بوصله رقص هزت الشباب وغلبت سما المصري وصافيناز والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - فتاه مراهقه عربيه اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي داخل الوطن العربي بسبب ما قام بنشره عبر منصه سناب شات من اجل الشهره فتاه مراهقه تبلغ من العمر 20 عام بتصوير نفسها داخل غرفه النوم وظهرت بملابس لا يمكن الظهور بها امام الكاميرا.

كانت ترتدي قميص ابو حملها الشفاف وقامت باظهار اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا وبعضها قامت بوصله رقص دامت لمده اكثر من ساعه ونشرتها على منصه سناب شات من اجل الشهره.

بدون كسوف ولا خجل مرهقه تقوم بعرض جسمها امام الكاميرا وعرض فيديوهات لها وتقوم بوصله رقص لاكثر من ساعه من اجل الشهره والبعث عن المال نالت انتقاد الكثير من الجمهور متابعين لها عبر الفضاء الرسميه على الفيسبوك بسبب ما قامت بنشره عبر منصه سناب شات وقام باظهار اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا.