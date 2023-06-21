انت الان تتابع خبر بوصله رقص شرقي كشفت المحظور هيفاء وهبي تكشف عضو حساس من جسمها بالكامل امام الجميع والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح -خطفت الفنانه اللبنانيه هيفاء وهبي انذار الشباب وحماس المراهقين بعد قيامها بقضاء العطله الصيفيه على احد الشواطئ الشهيره في لبنان وخاصه شاطئ مدينه بيروت وظهرت هيفاء وهبي وهي ترتدي البكيني الاخضر الشفاف بكشف المحظور امام الجميع بدون كسوف.

نشرت هيفاء وهبي فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص هي الاقوى داخل الوطن العربي وخارجه على احد الشواطئ الشهيره في مدينه بيروت وشاركت الجمهور والمتابعين عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك جلسه تصوير مهمه لها على الشاطئ شاهد المشهد.

اوضحت هيفاء وهبي خلال لقاء تلفزيوني على قيامها بعمل ضخم درامي كبير في الفتره القادمه في رمضان وانتشرت هذه التصريحات بصوره كبيره وتصدر ترند تويتر لساعه الماضيه.