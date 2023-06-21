ظهور ملكه لبنان جمال مايا رعيدي بالبكيني بعد قيامها ورد متابع احلي من سما المصري وصافينار

فنون - ياسمين التهامي - مايا رعيدي تعتبر من اشهر ملكات الجمال داخل الوطن العربي ومن اكثر الفتيات لهذا اللقب المشهور هي من اصول تونسيه وردت في لبنان عام 1992 وحصلت على ملكه جمال لبنان اكثر من مره وهي الملكه لدوله لبنان حاليا سابقا وذلك بعد توقف المسابقه اكثر من سنتين بسبب حدوث فيروس كورونا.

اوضحت ماريا رعيدي د خلال لقاء تلفزيوني على مشاركتها للجمهور في اكثر من جلسه تصوير لها وذلك من خلال منصة الرسميه على فيسبوك ومنصة سناب شات ظهرت ماريا رعيدي وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه على احد الشواطئ الشهيره بمدينه بيروت.

كانت ترتدي البكيني اصفر الشفاف اظهرت خلالها اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا في حاله كبيره من الصدمه بعد كشف المحظور.