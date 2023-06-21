الجديد شديد.. رانيا يوسف في تسريب جديد مع كلبها وتفعل المستحيل معه في غرفه نومها..وتقوم بخيانة حبيبها بهذه الطريقة البشعة!!!

انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..رنيا يوسف في تسريب جديد مع كلبها وتفعل المستحيل معه في غرفه نومها..وتقوم بخيانة حبيبها بهذه الطريقة البشعة!!! والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح -انتشرت الفيديوهات لها بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي فور نزول الاعلان الرسمي لا فيلمها الجديد التي تشارك فيه النجمه التي اصدرت موقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره بسبب المشاهد القويه في الافلام انها الفنانه الجميله رانيا يوسف حيث جاء الاعلان الاول لفيلم التاروت الذي يعرض في عيد الاضحى المقبل وجاء بعده بوستات او اعلانات للفنانه رانيا يوسف والفنان الكبيره سميه الخشاب.

حيث يعرض فيلم التاروت العديد من الاشياء التي اعتبرها الجمهور المتابعين خارجه عن النص وخارج عن السنه المصريه حيث جاءت الفنانه رانيا يوسف بقيام الدوره فتاه العمريه والتي تاتي في حاله نفسيه كبيره جدا بعد تعرضها لاحد المواقف التي لم يتم الكشف عنها بعد ولكنها جاءت لتخون حبيبها مع كلبها الامر الذي جعلها منصات التواصل الاجتماعيه تتحدث عن هذا الامر بصوره كبيره جدا الى جانب الاشياء الاخرى التي تاتي في فيلم التاروت.

ويحكي الفيلم قصه رجل يمر بعهد حالات نفسيه ويقوم بفعل الاشياء النفسيه واختصاب رجل الذي كان يعمل عنده عاملا في منزله هما الى جانب العلاقات النسائيه والتي يقوم بها مع غيرهم داخل فيلم التاروت الذي لقى احداث ضجه كبيره جدا قبل نزول الفيلم علي منصات التواصل الاجتماعي بسبب المشاهد القويه التي يحتوي عليها هذا الفيلم.