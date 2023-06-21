بدون خجل .. بقميص يكشف ما تحته لورديانا في وصلة رقص جديده في فندق مشهور تتحدي فيها سما المصري .. ومتابع كسحت صافيناز و فيفي عبده

فنون - ياسمين التهامي - شغلت الراي العام منذ مجيئها الى مصر بسبب وصلات الرقصه التي تقوم بها من وقت لاخر وبسبب نشر المقاطع الفيديو التي تقوم فيها وهي ترقص على احد الاغاني الشعبيه الفنان حسن شاكوش حيث جاءت الفنانه والرقص الاستعراضيه لورديانا مقطع فيديو لها على صفحه الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي اثارت فيه الجدد بعد تداول له من احد الفنادق الشهيره في القاهره

بعد هذا الفيديو ، تغيرت حالة لورديانا من شرط إلى آخر ، حيث تعاقدت مع العديد من الفنادق الشهيرة لإقامة حفلات فيها ، بالإضافة إلى رقصها في العديد من حفلات الزفاف المشهورة جدًا.

وتظهر في الفيديو لوردانا وهي ترقص على أنغام “مهرجان يا موزة” لنجم المهرجان حسن شاكوش.

من ناحية أخرى ، كشفت الراقصة البرازيلية روديانا سر حياتها الخاصة لأول مرة ، وقالت إنها كانت في مصر منذ 4 سنوات ، مؤكدة أنها أتت إلى مصر لأنها وصلت إلى المكان الصحيح. وأضافت في مقابلة مع حدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وأنواع أخرى من الرقص في البرازيل ، وكانت مصر أول دولة بدأت الرقص الاحترافي.