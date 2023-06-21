انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..بإطلالة ساحرة صافينار تظهر أنوثتها في أحدث ظهور لها علي البحر بالاسود المفتوح..ومتابع كسحت فيفي عبده و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - استطاعت النجمه والرقصه الاستعراضيه الارمانيه التي خطفت الاضواء منذ ان ان جاءت الى مصر واشتهرت بصوره كبيره جدا بسبب ما تقوم به من نشر صور له وفيديوهات الرقص التي انتشرت بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت الفنانه والراقصه الاستعراضيه صافيناز عده صور لها من خلال اجهزتها الصيفيه نشرتها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي بتبادل الصور والفيديوهات موقع انستقرام وهي تقوم بقضاء اجازتها الصيفيه من احدى المدن الساحليه.

زهره صافيناز في الصور بيطلع لك في غايه الروعه والجمال على شاطئ البحر حيث كانت ترتدي فستان من اللون المشجر وكانت استمع الى الاغاني ونالت الصوره علي اعجاب الكثير من المتابعين وجمهور.

في بعض اللقاءات التي قامت بها الراقصه صافيناز من خلال حوارها مع الاعلامي نزار فارس قالت صافيناز انها لا تؤدي الانجاب بسبب ان هذه المهنه مهنه الرقص مهنه صعبه وقويه للغايه ولا تتحمل ذلك الى جانب اخر من التصريحات المثيره التي قدمتها الفنانه والراقصه الاستعراضيه صافينار.

واخر اعمال الراقصه الاستعراضيه صافيناز الفنيه كانت مشاركه في بطوله فيلم انت حبيبي وبس مع الفنان الكبير محمود الليثي.