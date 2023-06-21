انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. بإطلالة ساحرة مايان السيد تخطف الانظار بجمالها بفستان ولا في الخيال مفتوح من كل حته.. ومتابع كسحت سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - استطاعت الفنانه الجميله مايان السيد تخطف الامطار بجمالها واناقتها ورشقتها وجمالها المتناسقه وملابسها الجريئه التي تظهر بها دائما على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا حيث نشرت الفنانه مايان السيد صور لها على صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام لتبادل الصور والفيديوهات.

الفنان الجميله وهي ترتدي فستان من اللون الاخضر المكشوف من جهه الذراعين والضيق للغايه والتي تالقت فيه الفنانه الجميله حيث في احد الافراح من داخل احد المدن السياحيه حيث خطفت الانظار بجمالها وغنوثتها حيث جاء تصميم الفستان من دون اكمام حيث دائما ما تظهر مايان السيد بهذه الملابس الضيقه للغايه.

وتغزل الجمهور والمتابعين للفنانه مايان السيد يطلع القويه جدا والتي وصفوها بانها انيقه وجذابه للغايه فيما انتقالها البعض الاخر بسبب الفساتين الضيقه التي تبرز ملامحها وتبرز فيها جسدها بطريقه كبيره جدا الى جانب المكياج الكبير جدا الذي ترتديه وتضعه الفنانه مايان السيد.