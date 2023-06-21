انت الأن تتابع خبر الجديد شديد .. وصلة رقص أخت العروسة هزت المعازيم بالاسود المفتوح علي البحري..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - دائما ما تشهد حفلات الزواج بعض المفاجات التي تقدمها سواء المعازيم او ما تقدمها اقارب العروس والعروسه حيث جاء في الفتره الماضيه مقطع فيديو قوي جدا لاحدى الفتيات وهي اخت العروسه وهي تقوم بوصله رقص قويه جدا حيث كانت تخيلي فيها قميص من اللون الاسود الذي احدثها ضجه كبيره جدا على مواقع السوشيال ميديا مؤخرا بعد انتشار هذا المقطع بصوره كبيره جدا على صفحات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

زهره اخت العروسه وهي تقوم بوصله رقص قويه جدا وهي ترتدي قميص من اللون الاسود المفتوح بدرجه كبيره جدا من الاعلى وبدات ترقص ويلتف حولها المعازيم بصوره كبيره جدا الامر الذي جعل القاعه كلها تحت حول هذه الفتاه والتي عرفها بعد ذلك بانها اخت العروسه وكانت تقوم بمفاجاه لاختها في حفل زفافهم.

وانتشر الفيديو بصوره كبيره جدا على صفحات التواصل الاجتماعي الامر الذي احدث الضجه كبيره جدا والذي بدا التعليقات عليه بصوره من الانتقاد والاثاره الكبيره جدا بسبب ما فعلته اخت العروسه في حفل زواج اختها وكذلك بواسطه الرقص التي قامت بها في حفل الزفاف والتي ادت الى انتقالها من جانب عدد كبير جدا من المتابعين.