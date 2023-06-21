انت الأن تتابع خبر من أجل المال . أقوي مشهد في السينما المصريه تم حذفه بسبب ما حدث للفنانه مني زكي مع فنان شهير من كواليس فيلم أصحاب ولا عز والجمهور في ذهول مما حدث والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح -عرضت Netflix فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي يضم عددا من النجوم العرب على رأسهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي، وهو باكورة إنتاج المنصة للأفلام العربية.

وفيلم “أصحاب ولا أعز” هو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم لتصبح هذه النسخة هي الـ19، لذا تباينت ردود الفعل حوله ما بين معجب به، ومعترض على بعض الألفاظ والمشاهد فيه.

وبعد مشاهدتنا للفيلم، يمكننا الخروج ببعض الملاحظات عليه:

تأثير القمر

أصبحت فكرة تأثير القمر على الإنسان مطروحة في الأعمال السينمائية، فقصة “أصحاب ولا أعز” تدور حول حدوث خسوف كلي للقمر، واجتماع عدد من الأصدقاء لمشاهدة هذه الظاهرة، وخلال سهرتهم يلعبون لهبة تتسبب في اكتشاف العديد من الأسرار، ليشعروا أن القمر له تأثيره عليهم وعلى ما حدث بينهم.

وتأثير القمر ظهر أيضا مع فيلم “قمر 14” الموجود الآن في دور العرض السينمائية، والأحداث فيه أيضا تدور في ليلة اكتمال القمر، وتأثيرة على الإنسان ومزاجه، مع عدد من قصص الحب.

جرأة لم نعتد عليها

مبدئيا عرض أي فيلم أو مسلسل على منصة يجعل من فكرة وجود مشاهد جرئية أو ألفاظ خارجة مطروحة، وإذا كان هذا العمل على منصة عالمية مثل Netflix فالأمر بالتأكيد موجود، قد يكون غريبا على الجمهور ظهور منى زكي في مشهد تخلع فيه ملابسها الداخلية، لم يظهر أي شيء من جسدها بالمناسبة، لكن الفكرة نفسها أنها كانت مفاجئة وغريبة.