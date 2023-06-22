انت الأن تتابع خبر عروسة مصرية صاروخ تتحدي الراقصة جواهر وسما المصري بوصلة رقص بلدي واكلت الجو منها والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

عروس” تنسى عريسها وترقص بحماس مع عمرو دياب

وحصد مقطع فيديو تفاعلاً واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق الفنان المصري عمرو دياب وهو يرقص مع عروس بانسجام على أنغام أغنية “يا أجمل عيون” خلال إحيائه حفل زفاف.

نسيت عريسها

وظهر عمرو دياب في المقطع المصور وهو يغني ممسكا بيدي العروس، التي بدت وكأنها نسيت عريسها من شدة الحماس، وهذا ما تم الإفصاح عنه في العديد من التعليقات.