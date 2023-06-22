بدون ذرة خجل او حياء.. اعنف مشهد عادل امام مع سهير رمزي جعلها تصرخ في غرفه النوم بشكل هستيري والمخرج لم يستطع ايقافة وتحول المشهد الي حقيقه.. اتفرج

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رياض- احمد صلاح - تصدرت الفنانه سهير رمزي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد تسريب فيديو لها مع الفنان عادل امام وقامت الفنانه سهير رمزي ملابسها الداخليه امام الكاميرا .

ويعتبر هذا المشهد هو الاقوي بين الافلام بين الفنان عادل امام والفنانه سهير رمزي قامت منصه اليوتيوب بنشر الفيديو المحذوف للفنانه سهير رمزي مع الفنان عادل امام

داخل السينما المصريه بين عادل امام وسهير رمزي