انت الان تتابع خبر اجدع من رهف القنون.. بقميص شفــ ـاف يظهر ما تحته سما المصري بوصلة رقصة شرقية هزة يمين وهزة شمال أبهرت الشباب وركنت صافيناز وفيفى عبده علي الرف.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح - بواسطه رقص في غايه الجمال الفنانه المصريه الاستعراضيه والراقصه الاستعراضيه سما المصري موقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وذلك بعد ان قامت بنشر فيديو جديد لها على قناتها على موقع يوتيوب.

سما المصري قناه يوتيوب يتابع علي اكثر من 400 الف مشترك وتعد سما المصري من اكثر الفنانات على السوشيال ميديا الخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي وغالبا ما تلقى الكثير من الفيديوهات ومنشوراتها الكثير من التعليقات السلبيه.

سما مصريه واحده من اشهر الفنانات بالرغم من ان اعمالها معظمها كانت فاشله حيث قامت بانتاج فيلم خاص ببطولتها ولكن هذا الفيلم لم ينجح بل ربما يعتبر من اسوء الافلام تحقيقا للايرادات مما دفعها الى عدم العمل مره اخرى في السينما المصريه.

وتعتبر سما المصري ايضا من الشخصيات الغير مرحب بها في الفن المصري حيث نادرا ان يتم دعوتها الى حضور المهرجانات كما حدث قبل سنوات عندما ذهبت السما المصري الى احد مهرجان القاهرة السينمائي ولكن لم يتم الترحيب بها وتم من المهرجان ما اثار كبيره