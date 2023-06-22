انت الأن تتابع خبر بقميص شفاا ف يظهر ما تحته ملكة جمال البرازيل الراقصه لورديانا خطفت جمهور سما المصري في وصلة رقص جديده .. ومتابع كسحتي رهف القنون وسما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رقص البرازيليه لورديانا التي تعتبر واحده من اشهر الراقصه في مصر الان وقبل سنوات قليله كان لم يعرفها احد ولكن انتشر فيديو جديد لها بوصلة رقص

أعلنت صفحة الراقصة البرازيلية لورديانا تعرضها لأزمة صحية ونقلها إلى العناية المركزة، وإلغاء حفلاتها المقررة الفترة المقبلة لإشعار آخر.

وكتبت الصفحة الرسمية للراقصة على «إنستجرام»: «بالنيابة عن لورديانا، نخبركم أنها تمر بوقت عصيب مع حالتها الصحية وهي حاليا في المستشفى ونقلت إلى العناية المركزة، وسيتم إلغاء أتشطتها المجدولة حتى إشعار آخر، ندعو لها ونتمنى لها الشفاء العاجل».

وانهالت التعليقات على منشور الراقصة البرازيلية والدعوات بالشفاء العاجل لها.

واشتهرت الراقصة البرازيلية لورديانا بعد ظهورها في مقطع مصور وهي ترقص على خلفية مهرجان «إخواتي»، داخل صالون تجميل