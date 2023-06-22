انت الأن تتابع خبر صنف باجمل مشهد في تاريخ السينما المصريه.. مشهد تقمصـــ ــــ ت فيه ليلي علوي دور الزوجة مع فنان مشهور في فيلم رساله الي الوالي فتحول المشهد الي حقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

فيلم “شوجر دادي” من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير

كشفت شركة نيوسنشري عن الإعلان الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية شوجر دادي والمقرر طرحه في الصيف يوم 24 مايو بدور العرض المصرية، فيما ينطلق في باقي الدول العربية يوم 25 مايو