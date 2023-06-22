انت الأن تتابع خبر مايوه شرعي.. بقميص يظهر ما ملكة جمال سوريا نسرين طافش في وصلة رقص جديده أظهرت جمالها بدون خجل.. ومتابع غلبتي صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة نسرين طافش على مواقع التواصل الاجتماعيه انستغرام فيديو لها ترقص على نغمات الاغنيه التي طرحتها ازيك النهارده في تحدي جديد للفنانه والمطربه ساندي التي قامت بنشر الفيديو على صفحتها مما اثار ضجه واسعه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا الفيديو بسبب الرقصه المثيره للفنانه نسرين طافش.

في تحدي جديد من ساندي لمتابعيها التي فازت بها الفنانه نسرين وقامت مؤخرا ساندي بحذف صور لها على موقع انستغرام ولكن هذا كان بسبب الدعايه التي تقوم بها ساندي وغرض واحد المتابعين بان هذه رقصه كانت غلبت الراقصه صافيناز وسما المصري.

من كثره جمالها ورشاقتها وانثتها الطاغيه وقوامها المتناسقه وقبل عده ايام تداولت شائعات حول الفنانه نسرين بسبب طلاقها وقامت بنفي ذلك الخبر وانه لم يحصل شيء من ذلك وانما هي مجرد شائعات لجذب المتابعين ولكسب الاموال.

تتردد ايضا على لسان زوجها دكتور شريف الشرقاوي غرد قائلا نسرين طافش زوجته ولا حق الحريه في التعبير عن ما تفعل فان قامت بحذف صورها فانها لها حريه التعبير في ذلك ولا احد يقدر علي منع هذا.

اضافه ايضا قائلا من فضلكم سيبوا الناس تعيش حريتها وخلوا بالكم من نفسكم الاول واستفيدوا بها في حاجه ثانيه ثانيا