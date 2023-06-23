انت الأن تتابع خبر للكبار فقط. بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال فتاة سعودية جننت الشباب تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي بوصلة رقص بهزة وسطها هزة يمين وهزة شمال من داخل مدرسة شهيره!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

في الاونه الاخيره ظهرت الكثير من الاشياء الغريبه على مجتمعنا والداخيل عليه وتعتبر المملكه العربيه السعوديه من اكثر البلدان المحافظه وحتى الان ما تزال من افضل البلدان المحافظات في العادات والتقاليد ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان تكون دائما كذلك.

وتم تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا انت شراب بشكل غريب لفتاه ترقص بطريقه قويه للغايه في غرفه نومها ومنذ ان اشتهرت تطبيقات الفيسبوك والانستغرام والربح منها وبدات هذه المقاطع تظهر للعلم بقوه كبيره حيث ظهر موقع فيديو على مواقع السوشيال ميديا موقع تبادل الصور القصيره والفيديو والفيديوهات موقع انستغرام لفتاه سعوديه ترقص بملابس مكشوفه حيث كانت ترتدي فستان من اللون الاخضر الذي كشف كشفها جمال جسدها وبدات بترقص والتمايل بصوره جذبت اليها الكثير من المتابعين.

الكثير من التعليقات على هذه الفتاه لما راوه ان ما فعلته غير مناسب لها ولي مجتمعنا العربي وتمتنع موقع الرساله عن نشر الفيديو احتراما للمتابعه الكرام