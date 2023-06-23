انت الأن تتابع خبر يا دي الفضايح كيوم ولدتها. ملكة جمال روسيا صافيناز ولعت النت بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال ركنت سما المصري وفيفي عبده علي الرف.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت ملكه جمال روسيا صافيناز مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال ركنت سما المصري علي الرف

اثارت الراقصة صافيناز ، الجدل من خلال احدث المنشورات الجريئة والفاضحة التي نشرتها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت صافيناز ، قبل ساعات قليلة صورة جديدة وهى ترتدى مايوه بكينى وتجلس فى وضع الرجل على الرجل لإظهار .

واكتسبت صافيناز ، شهرة واسعة منذ انطلاقتها كراقصة ، لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا