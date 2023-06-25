انت الأن تتابع خبر فرمت انجي خوري.. البتلو علي وضعه بالبكيني القشطة صافيناز بفستان شبه عارية على السرير تتحدى سما المصري من غرفة نومها بالاحمر المكشوف و متابع ركنت لورديانا و فيفي عبده علي الرف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتهرت فنانه الكبيره والراقصه الاستعراضيه التي عرش مصر من ذ من ارمينيا انها الفنانه والراقصه الاستعراضيه صافيناز التي اشتهرت برقصات للغايه التي جعلتها في مقدمه الراقصات الاعلى اجورا في مصر بسبب ما تقوم به من الحركات القويه التي جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره بعد الحلقات التي تقوم بها بطريقه قويه للغايه.

دائما ما تقوم الفنانه صافيناز باثاره بدل حولها بالتصريحات التي تقوم بها والبرامج التي تظهر فيها حيث ظهرت الراقصه الاستعراضيه صافي حققت نجاحا كبيرا جدا في المشاركه في العديد مع النجوم وكبار النجوم.

ولكن دائما ما تتعرض الفنانه والراقصه الارمانيه صافي نازل العديد من الانتقادات بسبب بدلات الرقص التي ترتديها والمكشوفه بدرجه كبيره جدا.