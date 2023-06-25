انت الأن تتابع خبر فرمت انجي خوري.. عروسة مصرية شديدة الجمال شقراء جننت الفرح بما فعلته في زفافها تتحدي اشهر راقصة بالابيض المفتوح علي البحري.. ومتابع فرمت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعت ان تخطف قلوب الجميع والحاضرين في حفل زفافها بسبب ما فعلته امام الحاضرين دون خجل منها ولا حياه حيث قامت ربه منزل عروس مصريه بالرقص في فرحها بطريقه في غايه الروعه والجمال حيث تحدث اشهر راقصه حيث كانت تقوم الراقصه جوهره بالرقص فقامت العروسه بالرقص معها بطريقه اذهلت الحاضرين بطريقه في غايه.

تداولا رواد مواقع التواصل الاجتماعيه هذا الفيديو بصوره كبيره جدا بعد الحركات المثيره التي كانت تقوم بها العروسه في حفل زفاف ها وكذلك الفستان الابيض التي كانت ترتديه كان مفتوحا بطريقه كبيره جدا من اعلى مما جعلها تتصدر المشهد بصورة واسعة جدا.

حيث استطاعه ان تجذب الحاضرين في القاعه حولها وبداوا يرقصون حولها وبدأت تقوم ببعض الحركات الجريئه والقويه للغايه منها مع الراقصه جوهره.