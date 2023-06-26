انت الأن تتابع خبر للكبار فقط.. وصف بأنه مشهد فى الخليج.. عندما تحول المشهد إلي حقيقة هند البلوشي تسبح بملا بسها الداخلية والجمهور مصدوووم من جمالها ..اتفرج قبل الحذف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار مشهد استحمام الفنانة الكويتية هند البلوشي في مسلسل “ست الحسن” الذي يعرض حاليا عبر منصة “شاهد VIP .”ضجة واسعة على السوشيال ميديا،باعتبار ذلك المشهد الجريء هو األول من نوعه في الدراما الخليجية.

وفي المشهد للجدل، ظهرت هند البلوشي وهي ولم يظهر منها سوى كتفيها تحت الماء، ولكنها المرة األولى في الدراما الخليجية التي ُيقدم مثل هذه المشاهد، ولذلك تعرضت لحملة انتقادات واسعة.

ولم ترد الفنانة الكويتية على االنتقادات التي طالتها، ونشرت مشاهد من كواليس تصوير العمل على تطبيق Instagram وكتبت: “انتهت حكاية وتركت وراها أصداء جميلة وتثلج ، شكرا جمهوري الغالي على تقديركم وثنائكم وصدق مشاعركم ردود أفعالكم أدخلت سعادة حملتني مسؤولية كبيرة وإن شاء اهلل القادم أجمل”