انت الأن تتابع خبر هو التمثيل كدا.. المشاهد القويه والجميلة في السينما المصريه.. صر اخ وبكاء ملكة الاغر اء يسرا مع الزعيم عادل امام في فيلم رساله الي.. والجمهور في ذهول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت يسرا وعادل امام الكثير من الاعمال الكبيره للغايه ولا يزال هذين الاثنين من اكثر الفنانين الذين قدموا اعمالا كبيره في السينما المصريه وقدموا اداء اكثر من رائع وتعتبر يسرى من اكثر الفيتامينات التي شاركت مع عادل امام وكان لها الشرف الوقوف امامه في الكثير من المناسبات.

نشرت الفنانة المصرية يسرا، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) .

وتألقت يسرا بفستان طويل باللون الفوشيا، ورفعت شعرها إلى الأعلي، ولاقت إطلالة يسرا إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وكانت قد أوضحت الفنانة يسرا عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، قائلة “هو زي الفل .. وانا دائما بتصل بعصام إمام عشان اطمن علي صحة عادل إمام .. وهو مرات يكلمني ومرات أكلمه انا”. وفق(القاهرة ٢٤).