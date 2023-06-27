انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل الحذف. بوصلة ررقص بلدي أخت العروسة فائقة الجمال ولعت حفل زفاف أختها فائقة بهزة العارم والمعازيم :غلبتي صافيناز و سما المصري..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر علي الفيس بوك، مقطع فيديو، لفتاة ترتدي فستان اسود مفتوح ، وترقص بأحد الأفراح علي الموسيقي المختلفة.

وقال البعض أنها شقيقة العروس واستبدلت ملابس الفرح بـ ” بدلة الرقص ” لتتحدي الراقصة صافيناز .

ظهرت سما المصري بملابس غير لائقة في غرفة نوم تحاول لاعب شهير، عبر الحديث عن طلبها الزواج منه.

وأوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز.

وقالت سما في فيديو نشرته مؤخرا نتحفظ على نشره،: “أنا معرفش مين رياض محرز، وسألت صحابي واكتشفت أنه لاعب المنتخب الجزائري وهو صاحب هدف تحقيق البطولة”.

وتداولت العديد من الصفحات الإخبارية في الأيام القليلة الماضية، تصريحا نسبته للفنانة المصرية سما المصري حول اللاعب الدولي الجزائري، قائد الخضر، مفاده أنها ترغب بالزواج به وتقبل أن تكون الزوجة الثانية له، وهذا مانفته الفنانة.

كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري بدون ملابس داخلية في ”فيديو مثير” .. تحاول إغراء لاعب شهير وتتغنج بحركات غير لائقة.. شاهد ماذا حدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.