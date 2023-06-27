انت الأن تتابع خبر مايوه جرئ.. بدون خجل جننت الشباب بوصلة ررقص روبي بتتحدى صافيناز برقصة بلدي على واحدة ونص ..ومتابع كسحت سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشعلت روبي المسرح برقصاتها الرشيقة خلال حفلتها الموسيقية بالساحل الشمالي ، ونشرت روبي مقطع فيديو للحفل على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تفاعل الجمهور مع روبي خلال الحفل على أنغام أغنيتها “حتا تانيا”.

ولم يشهد الحفل حضور أي فتاة محجبة ، بسبب الإعلان عن عدم دخول المحجبات إلى الحفل ، وهو ما نفته روبي في بيان قبل أيام.

وأثناء الحفل غنت روبي مجموعة من أهم أغانيها وأشهرها ، منها “لماذا أريد هذا ، قلبي من البلاستيك ، وقطعة أخرى ، وأنت تعرف لماذا؟”

وأثارت ظروف الحفل غضب جمهور روبي ، خاصة بسبب عدم دخول المحجبات ، وارتداء العمائم فقط ، لذا ردت روبي على هذه النقطة عبر حسابها على “إنستجرام” قائلة: “مساء الخير هناك. هو سوء فهم للموضوع. الشخص الذي كتب القوائم لا ينوي الدخول. والمراد به أن دخول المحجبات لا يمنع. كتب Tarbon أنه يعني الحجاب باللغة الإنجليزية ، تمامًا كما كتب Hot Short.