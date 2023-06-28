انت الان تتابع خبر شاهد قبل الحذف.. أجمل مشهد تم حذفه بسبب ما حدث في فيلم رساله الي الوالي بطولة المومس الفاضلة سهير رمزي مع عادل امام تخرج عن صمتها وتكشف المستور. وكيف ورطها المخرج !! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -عادت الفنانة سهير رمزي، لتطل على جمهورها من جديد، بعد فترة غياب عن الأعمال الفنية، إذ تظهر حلال مسلسل «القاتل الذي أحبني»، بطولة الفنان هاني رمزي، الذي يعود هو الآخر إلى الظهور التليفزيوني من خلال هذا العمل بعد فترة غياب انشغل فيها الفنان بالمسرح أكثر

وأكدت «رمزي» أثناء لقائها مع برنامج «إم بي سي تريندنج»، أنها ستظهر بدور والدة هاني رمزي، والذي بدوره يغير عليها، موضحة: «اللي بيحصل بيني وبين هاني رمزي إني أمه.. وهو بقى بيغير على أمه وبيحاف عليها وبتكون يعني لسة فيها الرمق شوية».

وأضافت الفنانة، أنها تخوفت من أداء هذا الدور في البداية، لكن ما حمسها أن الدور جديد عليها ولم تلعبه قبل ذلك، متمنية أن تعجب الجمهور «أتمنى تعجب الجمهور ميضايقش مني ويستظرفني شوية».

هحاول أطفش كل العرسان اللي عايزين يتجوزوها وأوقف حالها شوية»، بهذه الكلمات كشف الفنان هاني رمزي، أثناء اللقاء، تفاصيل أكثر عن العلاقة التي تجمعه بالفنانة سهير رمزي داخل العمل، مشيرًا إلى أنه سيظهر بدور الابن الذي يغير على والدته بسبب جمالها، حسبما أشار، لافتًا إلى أنه سيظهر أكثر من شخص يحبها ويحاول التقرب والزواج منها.