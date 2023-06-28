انت الأن تتابع خبر اتفرج بالفيديو والصور. القشطة سما المصري تفقد عقلها و تستخدم الصابون مع الخيار ..اتفرج ماذا تفعل به واين وضعته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واكدن سما على فوائد صابون الخيار للبشرة وانه من أجمل أنواع الماسكات فماسك الخيار يتم استعماله منذ القدم ويناسب جميع أصناف البشرة وحتى الدهنية، وهو ماسك طبيعي خالي من أي مواد

ضارة للبشرة وكذلك يمد البشرة بالعديد من الفوائد الصحية حيث أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة والجلد كما أنه لا يكلفك في تحضيره الكثير بل بالعكس هو من أكثر الوصفات الموفرة وطريقة تحضيرها بسيطة وخطواتها سهلة وأغلب المكونات متوفرة لديك في المنزل.

أهم وأبرز فوائد صابون الخيار للبشرة

يحافظ على البشرة رطبة غير جافة حيث أنه يمدها بالماء الذي تحتاجه البشرة.

كما أنه يعزز عمل خلايا البشرة ويجددها ويقضي على أي جلد ميت أو زائد ويساعد في تقشير البشرة.

يساعد في جعل البشرة ناعمة كبشرة الأطفال ويزيد من إشراقها ونضارتها.

يمكنك استخدامه بمثابة غسول للبشرة حيث أنه يعمل على تنظيفها وتنقيتها من أي أوساخ ورواسب.

يحد من إفراز الغدة الدهنية للإفرازات الدهنية المزعجة لأصحاب البشرة الدهنية وخاصة في فصل الصيف.

كما أنه يعمل على تبييض البشرة والقضاء على البقع الداكنة عليها.