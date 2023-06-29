اتفرج بالفيديو والصوت. فيديو مسرب رقص فتاة الفستان الازرق في حفل زفاف صحبتها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي!!

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رياض - احمد صلاح - سما المصري لمتابعيها: ”هعلمكوا العوم بنفسي” وتنشر ”فيديو” على الإطلاق! والان مع التفاصيل

من جديد، أثارت الفنانة الاستعراضية، سما المصري، جدلاً واسعًا، بعد إعلانها اعتزام فتح أكاديمية لتعليم السباحة وذلك عبر منشور على حسابها على إنستجرام.

وخلال الفيديو قدمت سما المصري مجموعة من المبادئ والتعاليم الأساسية للسباحة، خاصة السباحة على الظهر، كونها أحد الألوان المهمة لمرضى الديسك.

واصطحبت سما المصري طفلًا معها خلال الفيديو لاستكمال شرحها عن السباحة.

وقالت الممثلة المصرية في تعليق ساخر منها: “أن مش هطلع النهارده من المياه عشان انتم بتضايقوا”.