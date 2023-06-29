لو عاوز تنام معايا يبقي توطي تبوس | شوفوا عملت ايه في الواد لما كان هيموت عليها ذلته في اقوى مشاهد في فيلم رساله الي الوالي !!

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رياض - احمد صلاح - يسلط المسلسل الضوء على الحياة السياسية والاجتماعية في مصر في الثمانينات، خاصة الازدهار الملحوظ خلال تلك الفترة للتيارات الإسلامية، من خلال قصة ارتباط نوارة بمعتمد الذي يعود من السعودية محملا بأفكار دينية غريبة،

في الوقت الذي يبدأ فيه عاطف استغلال تقربه لمديرة إحدى المجلات الفنية في تحقيق غايته، وكيفية ولادة القيادات السياسية الحالية بأفكارهم ومبادئهم المختلفة.

ينتمي لعائلة فنية، فهو ابن الفنانة سمية الألفي والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كان أول ظهور له كطفل في تمثيلية تلفزيونية ملحمة كبريت سنة 1985 وهو لا يتجاوز الخامسة من عمره، وبعدها مع والده الفنان فاروق الفيشاوي في فيلم المرشد عام 1989

وهو في عمر التاسعة، وفي 1998 شارك في فيلم البطل مع الفنان أحمد زكي، ولكنه بدأ مشواره التمثيلي فعليًا عام 2000 في مسلسل «وجه القمر» مع الفنانة فاتن حمامة، وفي عام 2001 شارك في مسلسل حديث الصباح والمساء عن قصة الكاتب نجيب محفوظ، وفي عام 2002 شارك بفيلم شباب على الهواء، ثم توالت أعماله الفنية بعد ذلك ليبدأ مشوار البطولة المطلقة عام 2004 بمسلسل عفاريت السيالة ثم فيلم الحاسة السابعة الذي كان أول بطولة مطلقة بالسينما له.