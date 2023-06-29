انت الأن تتابع خبر اجدع من سما المصري.. بقميص النوم وصلت رقص بالاحمر لا ربة منزل جننت الشباب من غرفة نومها..ومتابع غلبت فيفي عبده و صافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت العروس وهي ترقص على خشبة المسرح ، والتي بدت لها ولعريسها صغار السن ، لكن العريس تركها ترقص وحدها حتى يتمكن من الرقص مع الراقصة التي كانت تقف على حافة المسرح.

أثار مقطع فيديو آخر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقص عروس في حفل زفاف مصري.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لربة منزل ترقص بطريقة غريبة عن المعتاد.

وفي المقطع الذي تداوله ناشطون على تويتر ، ترقص ربة منزل رقصة شعبية بطريقة مثيرة نالت إعجاب المشاهدين