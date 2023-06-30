انت الأن تتابع خبر بدون خجل.. القشطة صافيناز تولع الشباب بفيديو في حمام السباحة بدون ملابس.. ومتابع فيك الملابس يا عسل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت الراقصة صافيناز على مقطع الفيديو الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.ونشرت صافيناز فيديو لها من داخل المسبح تعلق وتكتب: “لا فديحة” أي أن الفيديو “فضيحة” لها.

نشر الفنان رامي دياب مقطع فيديو قصيرًا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور “انستجرام” ، ظهر فيه مع الراقصة الأرمينية صافيناز ، لمفاجأتهما بعد انتشار خبر خطوبتهما بعد الفيديو الذي جلبه. معا أمام المسبح.

فجر رامي دياب مفاجأة للمتابعين بأنه لم يخترق الراقصة صافيناز ، وأكد في الفيديو أن الصور والفيديوهات القصيرة التي نشرها على “انستجرام” ، هي من كواليس مقطع يجمعهما ، وصافيناز. ظهرت معه في الفيديو ، مؤكدة أنها ليست مخطوبة ، قائلة: “أنا أعزب و فراي”. من ناحية أخرى ، أكد دياب أنه يقصد المقطع عندما قال: “لا نقول مبروك”.

يأتي ذلك بعد أن نشرت صافيناز مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” ، ظهرت فيه على حمام السباحة ، وخرج منه رامي دياب ليقدم لها خاتمًا ، وعلق: “قريبًا هانول المبروك”. ، حتى أن المواقع الإخبارية كانت تضج بأخبار مشاركتهم بمجرد نشر الفيديو.