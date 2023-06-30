انت الأن تتابع خبر فرمت صافيناز و سما المصري.. ظهور صدر ملكة جمال الموموس الفاضلة شمس الكويتية بقميص النوم وخرج وهي بترقص في غرفة نومها بالابيض..كسحت ضيعت فيفي عبده وانجي خوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشره الفنانه الجميله شمس الكويتيه عده صور لها على صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام لتبادل الصور بعد قضاء العطله الصيفيه التي تقضيها حاليا في فرنسا حيث حرصه الفنانه الجميله شمس الكويتيه التي شاركت في سر باتع في رمضان الماضي مع المخرج الكبير خالد يوسف والذي حادى المسلسل على عدد كبير جدا مشاهدات وصوره كان مع الاعلاميه التونسيه الشهيره رانيا التومي خطفت الانوار بجمالها موسى.

حيث ظهرت شمس الكويتيه وهي ترتدي المايوهه المكشوف بدرجه كبيره جدا واظهر التتوه الخاص بها الموجود في المنطقه حساسه للغايه حيث تصدرت الفنانه شمس الكويتيه المشهد بعد مقطع الفيديو انتشر لها بصوره كبيره جدا وهي تقوم بواسطه رقص داخل احد الفنادق الشهيره بدرجه كبيره جدا من جهه الاعلى مما جعلها محط أنظار العالم انتقادات واسعه بسبب الفستان التي ظهرت به شمس الكويتيه.