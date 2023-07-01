دينا الشربيني تتصدر بعد وصلة رقص بالبكيني.. ولكن لن تصدق ما تراه غلبت سما المصري وصافيناز

فنون - كتب امير التهامي - تصدرت الفنانة المصرية دينا الشربيني التريند المصري بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه سيدة تشبهها بنسبة كبيرة وهي ترتدي البيكيني وترقص على إحدى أغاني الفنان حكيم.

الفيديو المتداول يعود لعارضة الأزياء الهولندية “ايمان همام” وهى مزودجة الجنسية، حيث تحمل الجنسية المصرية والمغربية، ونشرت فيديو لها ترقص ببكيني وغردت “احتاج الذهاب إلى مصر”، ولميل ملامحها بشدة للفنانة دينا الشربيني اعتقد الكثير أنها هي بالفعل، ولكن في الحقيقة كل منهن شخصية مختلفة.

وقد اثار مقطع الفيديو المتداول الجدل بين الناشطين المصريين فمنهم من اعتبر ان ايمان همام تشبه دينا الشربيني بنسبة كبيرة فيما اعتبر اخرون ان الشبه غير موجود اصلا.



https://www.instagram.com/p/CDF2hMdlyS2/embed/