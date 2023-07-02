انت الأن تتابع خبر لللكبار فقط.. عادل امام ما عملش حساب للكاميرا لما شاف عديله في شقته في مشهد من فيلم بخيت وعديلة… اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادل امام ما عملش حساب للكاميرا مشهد غير تم نشر يشير الى الفنان عادل امام بلقطات غير مع الفنانه لبلبه وهي ترتديه واحتوي هذا المشهد على لقطات غير

مما اثار الكثير من الجمهور والمتابعين تم نشر هذا الفيديو على منصه اليوتيوب التي تقوم باسترجاع المشاهد المحذوفه داخل الانتاج والسينما المصريه وتقوم بنشرها مره اخرى..

شاهد قبل الحذف مشهد محذوف للفنانه لبلبه مع عادل في غرفه

وقامت منصه اليوتيوب بنشر مشهد غير اخلاقي للفنان عادل امام من فيلم بخيت وعديلة وقيام الفنان عادل امام بدور بخيت والفنانه بدور عديله وكانت عديله ترتدي احمر داخل غرفه امام بخيت ونال هذا المشهد على لقطات ..