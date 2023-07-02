كيوم ولدتها أمها.. وصلة رقص لفلاحة مصرية شقراء فائقة الجمال بقميص شفاف يظهر ما تحته ابو فتلة تحدت بها اشهر الراقصات في العالم.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - انتشر على السوشيال ميديا فيديو رقص ربه منزل من داخل غرفه نومها وهي تقوم بالرقص على اغنيه مافيا مافيا للفنان محمد رمضان بدون خجل اوحياء من احد وحتى الفيديو لم يكن مسرب ولكن هي من كانت تصور نفسها.

نشرت الفنانة سما المصري، مقطع جديد عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص بأسلوب

شاركت الفنانة سما المصري متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، صور جديدة لها .تبدو وكأنها لا ترتدي من تحتها ملابس داخلية.

وظهرت سما بفستان قصير منفوش ، وعلقت عليها قائلة : ” وانا رايحه اجيب نتيجه الثانويه العامة .

وكانت سما المصري قد أثارت الجدل بعد ظهورها في مدرجات مباراة مصر وجنوب إفريقيا، بملابس مثيرة.

وارتدت سما هوت شورت أسود، وتي شيرت أحمر، يكشف عن بطنها، وقامت بتقليد احتفال محمد صلاح.

كما تواجدت سما المصري في استاد القاهرة من أجل مشاهدة مباراة مصر وأوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.وارتدت ملابس ملفتة تلتصق بجسدها وتحدد معالمها، مما لفت نظر الجماهير إليها، وتداول الجمهور صور لها من داخل الاستاد قبل المباراة.