اتفرج علي الدلع.. فيديو تم تسريبه من مدرسة شهيره من داخل الفصل لطالبات مصريات فائقة الجمال بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال تتحدى أشهر راقصة سما المصري يحقق 11 مليون مشاهدة ومتابع غلبتي صافيناز وسما المصري.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - تتعمد الموديل سلمى الشيمي، إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، بسبب نشرها صور جريئة وملفتة للنظر بشكل كبير ومثير.

حيث تتصدر دائمًا عارضة الأزياء والموديل سلمي الشيمي، والمعروفة إعلاميًا بفتاة سقارة، محركات البحث في جميع منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها مؤخرا مقطع فيديو قصير أثار الكثير من الجدل بين الشباب.

وقامت اليوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري 2023، عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بنشر مقطع فيديو جديد لها.

حيث ظهرت سلمى الشيمي في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي ترقص على نغمات مهرجان العمر راح جمايل، لمطربي المهرجانات سيف مجدي وطارق شئلشة، ومن توزيع محمد عبد السلام.