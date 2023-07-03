انت الأن تتابع خبر غضب واسع بعد نشر فديو مسرب. بدر خلف بالبكيني الذهبي بوصله رقص علي صفحته الرسميه ورد متابع عايز يتجوز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر منصات التواصل الاجتماعي هي من اكثر الاشياء التي تعطي ارباح كثيره للمراهقين خلال الفتره السابقه بعد دراسات كثيره وابحاث تم عملها مؤخرا ظهر فيديو منتشر بطريقه كبيره على منصه سناب شات لشاب يدعى بدر خلف وهو يرتدي ملابس داخليه فقط داخل غرفه النوم

لاول مره قيام شخص عربي بتصوير نفسه وعمل منصه على سناب شات يقوم بنشر عدد من الفيديوهات الممنوعه من العرض قام بدر خلف بتصوير نفسه بملابس النساء داخل الغرفه النوم واظهار اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا وقام بمشاركه هذا الفيديو مع الاصدقاء والجمهور الفيديو الذي اثار ضجه وجدل كبير نال بعدها انتقاد واسع على مستوى الوطن العربي شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف.