انت الأن تتابع خبر الصيف احلا هيفاء وهبي تشارك الجمهور والمتابعين علي الفيس بوك بقميص نوم داخل الفندق ورد متابع المستور بان ي فنانه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانه هيفاء وهبي الجمهور والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك وهي تقوم بتغيير بعض الملابس داخل احد الفنادق الشهيره بدبي تابع التفاصيل.

قامت الفنانه اللبنانيه هيفاء وهبي بمشاركه بعض الصور الخاصه بها وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه على احد الشواطئ الشهيره بفندق دبي وظهرت و هي ترتدي بعض الملابس الشفافه داخل غرفه النوم وانتشرت هذه الصوره بطريقه كبيره بعد نشرها بساعات نالت بعدها انتقاد واسع من الجمهور والمتابعين لها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاحتواء هذه الصور على لقطات ممنوعه من العرض وغير مناسبه للجميع على السوشيال ميديا تعتبر الفنان هيفاء وهبي من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي اثاره للجدل بسبب قيامها بمشاركه الجمهور لبعض الصور والفيديوهات الغير مسموح بها شاهد الصور بالكامل قبل الحذف