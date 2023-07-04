انت الأن تتابع خبر حرام عليكي ي فنانه الشباب تعبان فيفي عبده تشعل حماس الشباب بوصله رقص شرقي جننت الجميع اتفرج علي الدلع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشعلت حماس الشباب الفنانه فيفي عبده تثير الجدل مجددا بعد تسريب فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص على احد الشواطئ الشهيره بمدينه الغردقه واظهرت بعض المناطق التي لا يمكن ظهورها امام الكاميرا شاهد الفيديو بالكامل.

تصدرت الفنانه فيفي عبده ترند تويتر لساعات ماضيه بعد تسريب فيديو مدته نصف ساعه لها وهي تقوم بوصله رقص وترتدي بعض الملابس الشفافه والغير مسموح الظهور بها امام الكاميرا وبعد النشر الفيديو اثار جدل واسع عبر رواد التواصل الاجتماعي نال بعدها انتقاد من الجمهور والمتابعين بعد ظهورها وهي تقوم بحركات ممنوعه من العرض وغير مناسبه للاطفال على منصات التواصل الاجتماعي شاركت الفنانه هيفاء وهبي في عدد كبير من الافلام والمسلسلات داخل السينما المصريه ولكن تركت الفن لاكثر من اربع سنوات وعادت في رمضان في دور بطوله تابع التفاصيل.