انت الأن تتابع خبر لن تتخيل ماذا حدث في أغرب ليلة الدخلة. عروسة بالبيكيني فائقة الجمال مراهقة تقع في موقف محرج للغاية أثناء حفل زفافها .. اتفرج ماذا حدث لها أمام الحضور واصاب العريس بالصدمة! (اتفرج الفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عروس مراهقة تقع في موقف محرج للغاية أثناء حفل زفافها .. شاهدوا ماذا خرج من تحت فستانها أمام الحضور واصاب العريس بالصدمة.! بدت عروس وهي تعاني من صعوبة في التنقل أثناء سيرها بالفستان الذي بدا مرفوعا من الأمام، كما جرت العادة في تصاميم الأزياء المخصصة لمثل هذه المناسبة.

وكانت المفاجأة وجود شخص تحت فستان العروس، تنحصر مهمته على جعله مرفوعا، ليظهر بشكل أنيق وملفت.

ورصد الفيديو الشخص الذي كان يسير على يديه ورجليه تحت الفستان، بعدما فشل في إخفاء خروجه من الثوب. وفقا لـ “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.