عدت سما المصري.. فيديو ممنوع من العرض لحظة سقوط ملابس المومس الفاضلة صافيناز أمام الكاميرا وظهور صدرررها أمام الكاميرا.. والجمهور كسحتي شمس الكويتية وفيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - قالت الراقصة صافيناز إنها لم ترقص لزوجها من قبل في المنزل، مؤكدة أنها تكون شخصية مختلفة عندما تترك المسرح.

وأضافت صافيناز خلال لقائها في احدى البرامج التلفزيونية قائلة: «ولا مرة رقصت لجوزي في البيت، وهو مطلبش ده مني، مش كفاية أنا رايحة جاية قدامه، ليه أرق

برقص للجمهور هو اتجوزني عشان أرقصله؟ أنا شخصية مختلفة في البيت، اللي على المسرح تمثيل نزلت من المسرح ببقى شخصية مختلفة تماما».وعن سبب عدم إنجابها قالت: «مشفتش راجل يستحق يكون والد ابني أو ابنتي، ولم أحب الإنجاب من أزواجي السابقين».

أخر أعمال صافيناروكانت آخر أعمال صافيناز مشاركتها في فيلم «أنت حبيبي وبس»، بطولة الفنان محمد ثروت، وهالة فاخر، ومحمود الليثى، وبوسي، ومحمد محمود ومحمد حلاوة، من إخراج أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي