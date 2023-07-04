انت الأن تتابع خبر بالبكيني ابو فتلة الساخن .. رانيا يوسف بالملابس الداخليه بفيديو جديد تفجر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابع غلبتي سما المصري وانجي الخوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنان الكبيره رانيا يوسف وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد نشرها فيديو عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك غير موفق لها ممنوع من العرض ظهرت الفنانه الكبيره رانيا يوسف وهي ترتدي فستان ابو حماله

في احد كواليس الافلام المشهوره واظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا وقامت بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه جعلت الجميع في حاله كبيره من الذهول شاهد الفيديو..

اشعلت الفنانه رانيا يوسف حماس الشباب والمراهقين في بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه واظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا وقامت بنشر هذا الفيديو على صفحته الرسميه على فيسبوك ومنصة سناب شات.

نشر هذا الفيديو وتصدر ترند تويتر لساعات نال انتقاد الكثير من الجمهور المتابعين للفنان الكبيره رانيا يوسف لاحتواء الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض.