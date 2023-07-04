انت الأن تتابع خبر بدون حذف فديو مسرب من كواليس مسلسل مدرسه الروابي يثير ضجه كبيره اتفرج الفديو بالكامل قبل الحذف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت الشركه المسؤوله عن تنفيذ واخراج مسلسل مدرسه الروابي عن انتهاء التصوير من الجزء الثاني والعرض قريبا احتل هذا المسلسل على عدد كثير من المتابعين له وعلى اعلى المشاهدات بعد نزوله في فتره قصيره تدور احداث هذا المسلسل عن ثلاث اصدقاء داخل مدرسه بنات تدور احداث شيقه تابع التفاصيل..

شارك في هذا المسلسل عدد كبير من الابطال بعد نجاحه في الجزء الاول شاركت راكين سعد ونور الطايع وجواهر بعد عرض اجزاء من الجزء الثاني تعرض هذا المسلسل لبعض الانتقادات من المتابعين بسبب الاحداث التي تدور عن تفاصيل شخصيه في حياه المراهقات داخل المدراس بسبب التنمر علي بعض الفتيات تدور احداث القصه عن الفتاه مريم بسبب تنمر اصدقائها تقع في مشاكل كثيره شاهد الفيديو.