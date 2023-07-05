للكبار فقط صنف باجمل مشهد في النت. بدون خجل بوصلة رقص فتاتان سعوديتان شقراء تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي بهزة وسطها هزة يمين وهزة شمال من داخل مدرسة شهيره!!

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رياض - احمد صلاح - تصدرت الراقصة الأرمينية، مؤشرات البحث على محرك جوجل، اليوم الأحد، وذلك بعد أن نشرت صافيناز مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت فيه على حمام السباحة، ويقوم رامي دياب بالخروج منه ليقدم لها خاتما، وعلقت قائلة: «Soon hanul mabruk»، لتضج المواقع الإخبارية بأخبار خطبتهما فور نشر الفيديو.

وعلى الفور، نشر الفنان رامي دياب، السبت، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات والصور “إنستجرام”، ظهر فيه مع الراقصة الأرمينية صافيناز، ليفجرا مفاجأة بعد انتشار أخبار خطبتهما بعد الفيديو الذي جمعهما أمام حمام السباحة.

وفجر رامي دياب مفاجأة للمتابعين بأنه لم يخطب الراقصة صافيناز، مؤكدًا أن الفيديو والصور، من كواليس كليب يجمعهما، وظهرت معه صافيناز في الفيديو تؤكد عدم خطبتها قائلة: «أنا سينجل وفري»، وفي المقابل أكد دياب أنه كان يقصد الكليب حينما قال: «مش نقول مبروك».

وخلال الفترة السابقة، أثارت الراقصة صافيناز الجدل، بعد أخبار تم تداولها، بأنها قررت الزوج من أحد الشباب.

وعلقت الراقصة الأرمينية صافيناز لأول مرة على حقيقة زواجها عقب الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي